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Dünya

Milano Adliyesi'nde 3 kişiyi öldüren saldırgan: Adliyeye kimlik göstermeden girdim

Giardiello hakkında kasten adam öldürme, cinayete teşebbüs ve ciddi şekilde yaralanmalara yol açma suçlamalarından dava açılacağı açıklandı

11 Nisan 2015 00:39

İtalya'nin başkenti Milano'da gerçekleşen adliye baskınıyla ilgili detaylar açıklandı. Biri hakim, biri eski avukatı, bir diğeri de eski iş ortağı olan 3 kişiyi vuran ve 2 kişiyi de yaralayan Claudio Giardiello, ifadesinde avukatların giriş-çıkış yaptığı kapıyı kullandığını söyledi. "Kontrol noktasında eğer beni silahla geçiriyorlarsa ben bunu yapacağım diye düşündüm" diyen Giardello, kapıdan geçerken avukat kimliği ya da herhangi başka bir kart göstermediğini belirtti.

Saldırının ardından paniğe kapılmadan adliyeden ayrıldığını söyleyen Giardello, Vimercate'de polisler tarafından durdurulmasaydı diğer bir iş ortağını öldüreceğini de itiraf etti. Mahkemelerin ve yargıçların kendisini mahvettiğini savunarak, "Yargıçlardan nefret ediyorum. Hepsi onların suçu" diyen Giardello hakkında, kasten adam öldürme, cinayete teşebbüs ve ciddi şekilde yaralanmalara yol açma suçlamalarından dava açılacağı açıklandı. Yetkililer, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen Giardiello'nun esas sorgusunun pazartesi günü yapılacağını ve katliam yapmak suçlamasının da kendisine yöneltilebileceğini söyledi.

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