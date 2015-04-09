Milano Adalet Sarayı’nda silahlı saldırı



İtalya'nın Milano kentindeki Adalet Sarayı'nda 57 yaşındaki bir sanığın silahlı girdiği mahkeme salonunda bir yargıç ve bir avukatı vurarak öldürdüğü, binada bir kişinin daha ölü bulunduğu bildirildi. Olayda iki kişi ağır şekilde yaralanırken, hafif yaralı kişilerin de bulunduğu kaydedildi. İtalyan medyasına yer alan haberlere göre, bir iflas davasında yargılanan fail son aylarda ağır mali problemlerle mücadele ediyordu.

İtalya İçişleri Bakanı Angelino Alfano, olayın ardından motosikletiyle olay yerinden uzaklaşmaya çalışan failin polis tarafından Milano'nun 25 kilometre uzağında yakalandığını belirtti. Saldırı sırasında Adalet Sarayı'nda bulunanların korku dolu dakikalar geçirdiği bildiriliyor.

Failin silahlı bir şekilde binaya nasıl girdiği henüz aydınlatılamadı. Adalet Sarayı Milano'nun merkezinde yer alıyor.