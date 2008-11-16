Milan yakın takipte

İtalya Serie A'da oynanan 12. hafta karşılaşmasında AC Milan, sahasında Chievo'yu ağırladı ve karşılaşmadan 1-0'lık galibiyet ile ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Milan'ın golü karşılaşmanın 16. dakikasında Brezilyalı yıldızı Kaka'nın penaltısıyla geldi.
Bu sonucun ardından Milan, ligdeki puanını 16'ya çıkarıp lider Inter'in 1 puan gerisinde zirveyi takibini sürdürürken; Chievo 6 puanda kaldı.
İtalya Serie A'da günün toplu sonuçları ise şöyle:
AC Milan 1-0 Chievo
Atalanta 3-1 Napoli
Cagliari 1-0 Fiorentina
Catania 3-2 Torino
Sampdoria 3-2 Lecce
Siena 1-1 Bologna
Udinese 0-1 Reggina