T24 LogoT24 Logo
Spor

Milan yakın takipte

AC Milan, sahasında Chievo'yu ağırladı ve karşılaşmadan 1-0'lık galibiyet ile ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

16 Kasım 2008 02:00


İtalya Serie A'da oynanan 12. hafta karşılaşmasında AC Milan, sahasında Chievo'yu ağırladı ve karşılaşmadan 1-0'lık galibiyet ile ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Milan'ın golü karşılaşmanın 16. dakikasında Brezilyalı yıldızı Kaka'nın penaltısıyla geldi.

Bu sonucun ardından Milan, ligdeki puanını 16'ya çıkarıp lider Inter'in 1 puan gerisinde zirveyi takibini sürdürürken; Chievo 6 puanda kaldı.

İtalya Serie A'da günün toplu sonuçları ise şöyle:

AC Milan 1-0 Chievo
Atalanta 3-1 Napoli
Cagliari 1-0 Fiorentina
Catania 3-2 Torino
Sampdoria 3-2 Lecce
Siena 1-1 Bologna
Udinese 0-1 Reggina

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24