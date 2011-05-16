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MİLAN ŞAMPİYONLUK KUPASINI 4 GOLLE KARŞILADI FLORANSA (A.A)

16 Mayıs 2011 13:29

-MİLAN ŞAMPİYONLUK KUPASINI 4 GOLLE KARŞILADI FLORANSA (A.A) - 16.05.2011 - Barış Seçkin - İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 37. haftası dün oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, lig şampiyonluğunu geçen hafta kazanan AC Milan, bu hafta kupasına kavuştu.  Serie A'da 37. hafta, hem sevinç hem hüzüne sahne oldu. Ligde geçen hafta deplasmanda AS Roma ile berabere kalarak, ipi göğüslemeyi başaran AC Milan, 37. haftada sahasında Cagliari'yi 4-1'le geçerek, şampiyonluk kupasına ''merhaba'' dedi.  Kırmızı-siyahlı ekip taraftarları, şampiyonluk çoşkusunu takımlarıyla birlikte Milano kent merkezindeki Duomo meydanında ve San Siro Stadı'nda doyasıya kutladı. Ligde 37. haftanın en önemli maçlarından birinde Napoli, sahasında FC Inter'i konuk ederken, iki takım puanları paylaştı. Bu sonuçla her iki takım ligdeki sıralamalarını garantileyerek, gelecek sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkına eriştiler. Özellikle, Napolililer, ''Devler Ligi''ne katılma hakkını elde ettiklerine şampiyon olmuşçasına sevindi.  Şampiyon ve küme düşen takımların belli olduğu ligin 2010-2011 sezonunda, gelecek ve son haftada Avrupa kupalarına katılacak takımlar netleşecek. Sezonun flaş ekipleri arasında gösterilen Udinese ile Lazio, 37. hafta maçları sonrasında hedeflerine ulaşırken, AS Roma ile Juventus, arasındaki Avrupa mücadelesi son haftaya kaldı. 2010-2011 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayıp, sezon içinde çok çabuk bu hedeften uzaklaşan iki ekip de haftayı puansız kapadı. Sezona Avrupa Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayarak başlayan ancak yanlış teknik direktör seçimleri ve transfer politikaları nedeniyle sezon içerisinde kötü gidişatını engelleyemeyen Sampdoria ise küme düşmekten kurtulamadı. Cenova kentinin iki takımından biri olan Sampdoria, sahasında Palermo'ya son dakika da yediği golle mağlup olurken, küme düşmeme yolundaki rakibi Lecce'nin de haftayı 3 puanla kapaması nedeniyle küme düşen üçüncü ve son takım oldu. Sampdoria'nın küme düştüğü maç sonrası oyuncuların ve taraftarlarının gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.  Ligin 37. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şu şekilde: Lazio-Genoa.........: 4 - 2 AC Milan-Cagliari...: 4 - 1 Fiorentina-Bologna..: 1 - 1 Parma-Juventus......: 1 - 0 Bari-Lecce..........: 0 - 2 Sampdoria-Palermo...: 1 - 2 Catania-AS Roma.....: 2 - 1 Chievo-Udinese......: 0 - 2 Cesena-Brescia......: 1 - 0 Napoli-FC Inter.....: 1 - 1 -PUAN DURUMU-  TAKIMLAR           O   G   B   M   A   Y   AV   P -------------------------------------------------- 1.  AC Milan      37  24   9   4  65  24  +41  81  2.  FC Inter      37  22   7   8  66  41  +25  73 3.  Napoli        37  21   6  10  57  37  +20  69 4.  Udinese       37  20   5  12  65  43  +20  65 5.  Lazio         37  19   6  12  51  37  +14  63 6.  AS Roma       37  17   9  11  56  51   +5  60 7.  Juventus      37  15  12  10  55  45  +10  57 8.  Palermo       37  17   5  15  57  60   -3  56 9.  Fiorentina    37  12  14  11  47  42   +5  50 10. Genoa         37  13   9  15  42  45   -3  48 11. Catania       37  12  10  15  39  49  -10  46 12. Parma         37  11  12  14  38  46   -8  45 13. Cagliari      37  12   8  17  43  50   -7  44 14. Chievo        37  10  13  14  35  39   -4  43 15. Cesena        37  11  10  16  36  47  -11  43 16. Bologna *     37  11  12  14  35  48   -7  42 17. Lecce         37  11   8  18  44  62  -18  41 18. Sampdoria*    37   8  12  17  32  46  -14  36 19. Brescia*      37   7  10  20  32  50  -18  31 20. Bari*         37   4   9  24  23  56  -33  21 Not: (*) Bologna'nın 3 puanı federasyon tarafından verilen ceza nedeniyle silinmişti.  Bari, Brescia ve Sampdoria ligden düştü.   -GOL KRALLIĞI-  Ligde 2010-2011 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyon ve küme düşen takımlar belli olurken, gol krallığı tacını kimin alacağı merak konusu. Yarışta son durum şöyle: 1- Antonio Di Natale (Udinese) 28 gol 2- Edinson Cavani (Napoli) 26 gol 3- Samuel Eto'o (İnter) 21 gol 4- Marco Di Vaio (Bologna), Alessandro Matri (Juventus) 19 gol 5- Giampaolo Pazzini (İnter) 15 gol  -SERİE A'DA 2010-2011 SEZONUNUN SON HAFTA PROGRAMI-  Ligde 2010-2011 sezonunun son haftasında bütün maçlar 22 Mayıs Pazar günü TSİ 21.45'te başlayacak. Programı şöyle:  Bologna-Bari, Brescia-Fiorentina, Cagliari-Parma, Genoa-Cesena, FC Inter-Catania, Juventus-Napoli, Lecce-Lazio, Palermo-Chievo, AS Roma-Sampdoria ve Udinese-Milan.

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