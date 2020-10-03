Milan, Ozan Kabak için görüşmelere başladı

İtalya Serie A ekibi AC Milan, Schalke 04 forması giyen milli stoper Ozan Kabak için transfer pazarlığına başladı.

Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği AC Milan, Ozan Kabak'ın peşine düştü.

Sky Italia'nın haberine göre Milan yönetimi, 20 yaşındaki savunmacı için Schalke 04 ile masaya oturdu.

Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, 2018-19 sezonunun devre arasında 11 milyon Euro bedelle Stuttgart'a transfer olmuş, bu kulübün ligden düşmesinin ardından sezon sonunda 15 milyon Euro karşılığında Schalke 04'ün yolunu tutmuştu.

Geçtiğimiz sezon bu takımla 28 resmi maçta görev yapan genç oyuncu rakip ağları da 3 kez havalandırmıştı.

Ozan Kabak, bu sezon Bundesliga’nın ikinci haftasındaki Werder Bremen maçında rakip futbolcuya tükürdüğü gerekçesiyle dört maç ceza aldı. Sarı kart cezasıyla birlikte bu süre beş maça yükseldi.