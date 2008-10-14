Milan Kundera muhbir çıktı

Milan Kundera, 21 yaşındayken bir pilotu ihbar edip 14 yıl hapis yatmasına neden olmuş. The Times gazetesinin haberine göre geçtiğimiz günlerde tesadüfen bulunan polis kayıtlarından Milan Kundera’nın Miroslav Dvoracek’i ihbar ettiği açıkça anlaşılıyor. ‘Varolmanın Dayanılmaz Hafiliği’nin ünlü yazarı Kundera, 1975’te ülkesinden kaçıp Fransa’ya sığınmıştı.



Dvoracek, 1948’de savaşın ardından gizlice Almanya’ya kaçmış. Buradaki bir sığınmacı kampında Amerikan haberalma örgütü tarafından ikna edilmiş ve onlar için çalışmak üzere ülkesine dönmüş. Dönüşünde, Milan Kundera’nın da kaldığı öğrenci yurdunda bir kız öğrenciyi ziyaret etmesi, Dvoracek’in sonunu getirmiş. İhbar edilen ve tutuklanan eski pilot önce idama mahkum edilmiş, ardından rejim karşıtlarının uranyum madenlerinde çalıştırıldığı hapishanelerde 14 yıl geçirmiş. 80 yaşındaki eski mahkûm şimdi İsveç’te yaşıyor.



1950 yılında iki yıldır üyesi olduğu Komünist Parti’den, anti komünist olduğu için çıkartılan Kundera, 1963’te yazarlık kariyerinin ilk başarılı yapıtlarınadan ‘Gülünesi Âşklar’ı yayımlatmıştı. 1967’de, totaliter rejim eleştirileriyle yüklü ilk romanı ‘Şaka’yı yayımlattığında ismi muhalifler arasında duyulmaya başlandı. Şaka, özellikle 68’deki Rus işgalinin ardından çok popüler oldu. Rejim, 70’lerle birlikte sertleşince Kundera için zor bir dönem başladı. Partiden ve üniversitedeki işinden olan Kundera’nın kitapları da yasaklandı. Kundera da kurtuluşu 1975 yılında Fransa’ya sığınmakta bulmuş, 1981’de halen yaşadığı bu ülkenin vatandaşlığına geçmişti. 79 yaşındaki Kundera’nın röportaj vermeyi de, eski defterleri açmayı da sevmediği biliniyor. Yazar, bu gelişmeler üzerine hiçbir yorum ve açıklama yapmadı.