Milan, Ibrahimovic'i takımda tutmak istiyor

Milan, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Zlatan Ibrahimovic'in takımda kalmasını umuyor.

Milan, 39 yaşındaki İsveçli golcünün bir sezon daha kulüpte kalmasını istiyor. Görüşmeler henüz başlamasa da İtalyan devi, Zlatan'ın kalacağını umuyor.

Milan Sportif Direktörü Ricky Massara, verdiği demeçte, ''Henüz görüşmelere başlamadık. Bunu doğru zamanda yapacağız. Ruh haline ve isteğine bağlı olacak. Milan'ı çok istediğini herkese gösterdi. Bence Milan da ona çok şey katıyor. Umuyoruz uzun süre bu arzusunu sürdürür'' diye konuştu.

Zlatan Ibrahimovic bu sezon Serie A'da çıktığı 6 maçta 10 gol ve 1 asist kaydetti. İsveçli yıldız gol krallığında zirvede bulunuyor. Milan ise 10 hafta sonunda topladığı 26 puanla en yakın rakibinin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.