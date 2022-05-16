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Spor

Milan'dan şampiyonluk için dev galibiyet

Milan 83 puana yükseldi ve en yakın takipçisi Inter'le 2 puan farkını korudu

16 Mayıs 2022 00:49

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Milan, sahasında Atalanta'yı 2-0 mağlup etti ligde liderliğini sürdürdü.

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