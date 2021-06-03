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Spor

Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'na yeni teklif

03 Haziran 2021 12:09

Milan, sözleşmesi sona eren ve Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında bulunan Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 4.5 milyon euroluk yeni bir teklif sundu. İtalyan ekibinin, teklif için en kısa sürede yanıt beklediği ve olumsuz bir durumda transfere yöneleceği belirtildi.

İtalya Serie A takımlarından Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu bırakmak istemiyor. Mukavelesi biten milli  futbolcuyla henüz anlaşmaya varamayan kırmızı-siyahlılar, 27 yaşındaki oyuncuya yaptığı teklifi iyileştirdi.

Sky Sports'un haberine göre Milan, teklifini 4.5 milyon euroya çıkardı. Sunduğu bu teklif için cevap bekleyen İtalyanlar, olası bir ret durumunda ise kendine yeni bir rota çizerek Hakan'ın yerine oyuncu aramaya koyulacak.

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