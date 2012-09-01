Milan Baros'tan şehit ailelerine 50 bin lira bağış

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Milan Baros şehit ailelerine bağışta bulundu. Baros, olayı basına sızdıran menajerinin de işine son verildiği iddia edildi.

Galatasaray’ın golcüsü Milan Baros 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda şehit ailelerine 50 bin TL bağışta bulundu. Ancak Baros’un tek bir şartı vardı; bu olayın basına sızmaması. Çek yıldızın menajeri ise Baros’un şehit ailelerine 50 bin TL bağış yaptığını basına sızdırdı.

Twitter ve Facebook gibi sosyal medyada da geniş yankı bulan haberle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.