Milan Baros, resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Olympique Lyon takımından transfer ettiği Çek futbolcu Milan Baros ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Milan Baros, Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Basın

Merkezi'nde düzenlenen törenle, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Başkan Adnan Polat, Milan Baros'un transferi için uzun süre çaba harcadıklarını belirtirken, bu transferin gerçekleştirilmesinde katkı sağlayan yöneticiler Haldun Üstünel, Murat Yalçındağ ve Futbol A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin'e teşekkür etti.

Yeni transfer Milan Baros ise İstanbul'da çok güzel anıları bulunduğunu belirterek, "Kewell ile birlikte burada Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olmuştuk. Yeni kulübüm Galatasaray ile de büyük başarılara imza atacağız" dedi.

Baros, Hakan Şükür'ün yerine transfer edildiğinin hatırlatılması üzerine de, "Hakan Şükür, Türkiye'nin, belki de Avrupa'nın en önemli golcülerinden, hücum oyuncularından biriydi, ancak ben kimseyle karşılaştırılmak istemem. Ben burada güzel futbol oynamak, takıma yardım etmek istiyorum" diye konuştu.