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Dünya

MİKROSKOBİK ÇİZGİ FİLM ANKARA (A.A)

30 Eylül 2010 17:59

-MİKROSKOBİK ÇİZGİ FİLM ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - 3D teknolojisiyle çekilen animasyon filmlerinin ardından şimdi de mikroskobik bir çizgi film yapıldı. Dünyanın en küçük animasyonu olma özelliğini taşıyan ve kahramanı ile aynı ismi taşıyan "Dot" (Nokta), "Wallace ve Grommit Yaramaz Tavşana Karşı" gibi ünlü animasyonlara imza atan "Aardman Animations" adlı yapımcı firmanın ürünü.  9 milimetre boyundaki Dot isimli sevimli bir kızın mikroskobik bir dünyadaki mücadelesini konu alan filmdeki tüm küçük detaylar, California'daki Berkeley Üniversitesi tarafından cep telefonları için tasarlanan bir mikroskop, yani "CellScope" teknolojisi ve Nokia N8 kullanılarak stop motion tekniğiyle çekildi.

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