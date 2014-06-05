Mikroplu serum bebeği öldürdü

İngiltere'de yenidoğan ünitelerinde bakteri bulaşmış serumla beslenen bebeklerden birinin öldüğü, 14'ünün de kan zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü açıklandı.

Serumları üreten firma yetkilileri olaylardan "üzüntü duyduklarını" açıkladı.

ITH Pharma adlı şirketin müdürü Karen Hamling, sağlık yetkililerinin başlattığı soruşturmaya yardımcı olduklarını belirtti.

Londra'daki St. Thomas Hastanesi'nde kan zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden bebeğin ölümüne mikroplu serumun neden olduğu sanılıyor.

Yetkililer, altı hastanede yenidoğan ünitesindeki bebekleri beslemek için damar yoluyla verilen serumlara bakteri bulaşmış olması nedeniyle kan zehirlenmesi vakalarının ortaya çıktığını açıkladı.

Bebeklerin çoğunun prematüre olduğu ve Pazar günü ölen bebeğe bir önceki gün kan zehirlenmesi teşhisi konduğu ifade edildi.

Hastalanan bebeklerin, ağız yoluyla beslenemedikleri için yenidoğan ünitesinin yoğun bakım bölümünde tutuldukları ve damardan serumla beslenme sırasında, kan zehirlenmesine yol açan Bacillus cereus bakterisine maruz kaldıkları, fakat antibiyotik tedavisine iyi cevap verdikleri belirtildi.

Yetkililer, serumların bir serisinde sorun olduğunu ve geçen hafta ürünlere mikrop bulaşmasına neden olduğu düşünülen muhtemel kirlenme kaynağının tespit edildiğini belirtiyor.

ITH Pharma muhtemel yeni vakaları önlemek için ürünlerini geri çağırdı.