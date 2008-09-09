Mikrodalga cinayetine müebbet

Katil zanlısından itiraflar

Aldatılan kadının intikamı korkunç oldu

ABD'nin Ohio eyaletinin Dayton kentinde 2005'te bir aylık bebeğini mikrodalga fırında yakarak öldüren anne ömür boyu hapse mahkum edildi.Mahkeme heyeti, 28 yaşındaki anne China Arnold'un avukatlarının, müvekkillerine hafifletilmiş ömür boyu hapis ve 25 yıldan sonra af hakkı verilmesi talebini reddetti. Heyet, annenin ömür boyu hapis cezasında af hakkınıkapsam dışı bıraktı.Hakkındaki kararı duruşma salonunun yanındaki bir odadaki monitörden dinlemeyi tercih eden anne Arnold, avukatı tarafından okunan ifadesinde "masum olduğunu" iddia etti.Arnold, Paris Talley adlı bir aylık bebeğin ölümüyle ilgili açılan davanın 29 Ağustosta yapılan duruşmasında cinayetten suçlu bulunmuştu.Savcılık iddianamesinde, annenin bebeğini, sevgilisiyle bebeğin biyolojik babasının kim olduğu üzerine kavga ettikten sonra kasıtlı olarak mikrodalga fırına koyduğu belirtilmişti.