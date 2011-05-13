Mıknatıs çocuk şifa dağıtıyor!

T24

Henüz 6 yaşındaki mıknatıs çocuk görenleri şaşkına çeviriyor. Ivan Stoiljkovic isimli küçük çocuğun vücudu kendisine dokunan bütün metal parçaları mıknatıs gibi çekiyor. Ülkenin kuzeyindeki Koprivnica kasabasında yaşayan Stoiljkovic'in ailesi, küçük çocuğun 25 kilo ağırlığındaki bir metali gövdesinde rahatlıkla taşıyabildiğini söylüyor. Ailenin iddiasına göre küçük Ivan, sadece ağır metalleri gövdesinde taşımakla kalmıyor aynı zamanda elleriyle de şifa dağıtıyor. Büyük-babasının karın ağrısını midesine dokunarak dindiren Ivan'ın, bir traktör kazasında bacağını inciten komşusunun da ağrılarını ellerini kullanarak yok etmiş.