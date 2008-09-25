T24 LogoT24 Logo
Dünya

Miki’nin katli vaciptir

Suudi Arabistan’da din adamlarının ’Mickey Mouse gibi çizgi filmlerde sevimli hale getirilen farelerin katli vaciptir’ açıklaması Arap dünyasında ilahiyatçıları ikiye böld

25 Eylül 2008 03:00

Suudi Arabistan’da geçen hafta bir din adamının, ’Mickey Mouse gibi çizgi filmlerde sevimli hale getirilen farelerin katli vaciptir’ açıklaması Arap dünyasında ilahiyatçılar arasında tartışma yarattı.

Mısır’ın ünlü kadın ilahiyatçılarından Suad Saleh, Egyptian Gazette’ye yaptığı açıklamada Suudi şeyhi Muhammed Munajid’in "Şeriata göre fareler tiksindirici ve pis yaratıklardır. Bu hayvanlar şeytanın uşaklarıdır. Mickey Mouse’ın katli vaciptir" şeklindeki fetvasını gülünç bulduğunu söyledi.

Mısır’da ünlü bir TV programını sunan El Ezher Üniversitesi’nin eski dekanlarından Saleh, "Fetva bilgiye, mantığa ve nedene dayanmalı. İslami öğretilere göre, fareler öldürülmeli fakat bunu çizgi film karakteriyle ilişkilendirmek mantık dışı" diyerek ünlü çizgi film karakteri Mickey Mouse hakkında ölüm fetvası veren Suudi şeyhini sert dille eleştirdi. Saleh, Suudi şeyhin açıklamasının İslam’ın imajını gölgelediğini söyleyerek televizyonla halka seslenen din adamlarının daha sağduyulu olması gerektiğini belirtti.

Suudi şeyh, Pekin Olimpiyatları’nı "Bikini Olimpiyatları" diye kınayarak, Şeytan’ı, kadın atletleri dar ve kısa giysiler içinde görmekten daha fazla mutlu edecek başka bir şey olmadığını öne sürmüştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24