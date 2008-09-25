Miki’nin katli vaciptir

Suudi Arabistan’da geçen hafta bir din adamının, ’Mickey Mouse gibi çizgi filmlerde sevimli hale getirilen farelerin katli vaciptir’ açıklaması Arap dünyasında ilahiyatçılar arasında tartışma yarattı.



Mısır’ın ünlü kadın ilahiyatçılarından Suad Saleh, Egyptian Gazette’ye yaptığı açıklamada Suudi şeyhi Muhammed Munajid’in "Şeriata göre fareler tiksindirici ve pis yaratıklardır. Bu hayvanlar şeytanın uşaklarıdır. Mickey Mouse’ın katli vaciptir" şeklindeki fetvasını gülünç bulduğunu söyledi.



Mısır’da ünlü bir TV programını sunan El Ezher Üniversitesi’nin eski dekanlarından Saleh, "Fetva bilgiye, mantığa ve nedene dayanmalı. İslami öğretilere göre, fareler öldürülmeli fakat bunu çizgi film karakteriyle ilişkilendirmek mantık dışı" diyerek ünlü çizgi film karakteri Mickey Mouse hakkında ölüm fetvası veren Suudi şeyhini sert dille eleştirdi. Saleh, Suudi şeyhin açıklamasının İslam’ın imajını gölgelediğini söyleyerek televizyonla halka seslenen din adamlarının daha sağduyulu olması gerektiğini belirtti.



Suudi şeyh, Pekin Olimpiyatları’nı "Bikini Olimpiyatları" diye kınayarak, Şeytan’ı, kadın atletleri dar ve kısa giysiler içinde görmekten daha fazla mutlu edecek başka bir şey olmadığını öne sürmüştü.



