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Yaşam

Mike Tyson Gözaltına alındı

Amerikalı eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, paparazzi ile kavga etmesinin ardından gözaltına alındı.

12 Kasım 2009 02:00

T24 - Amerikalı eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Los Angeles Uluslararası Havaalanında bir paparazzi ile kavga etmesinin ardından gözaltına alındı.

Havaalanı polisi sözcüsü Jim Holcomb, paparazzinin Tyson'ı kendisine yumruk atmakla suçladığını, yere düşüp alnından yaralanması üzerine hastanede tedavi edildiğini söyledi.

Tyson'ın sözcüsü Tammy Brook ise eşi ve 10 yaşındaki çocuğu ile seyahat etmek için havaalanına gelen Tyson'ın paparazzinin saldırısına uğradığını ve eski boksörün çocuğunu korumak için savunmaya geçtiğini belirtti.

''Demir Mike'' lakaplı Tyson, 1980'li yıllarda boks kariyerinin altın çağını yaşamış ve 20 yaşında ilk şampiyonluk unvanını elde etmişti.

1992 yılında genç bir kadına cinsel tacizde bulunmak suçundan 3 yıl hapis yatan 43 yaşındaki Tyson, 2005 yılında boksu bırakmıştı.

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