"Mike Tyson, bir dönem danışmanı olan Trump'ı 'Karımla mı birlikte oluyorsun?' diyerek dövmeye kalktı" iddiası

Mike Tyson'ın, bir dönem danışmanlığını yapan ABD Başkanı Donald Trump'ı "Karımla mı birlikte oluyorsun?" diyerek dövmeye kalktığı iddia edildi.

Amerikalı gazeteci, yazar ve televizyon yorumcusu Timothy L. O'Brien'ın "TrumpNation" isimli kitabında, ABD Başkanı Donald Trump ile eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson arasındaki iş ilişkisiyle ilgili çarpıcı ifadeleri gündeme geldi.

Hürriyet'in haberine göre; Mike Tyson, 11 Temmuz 1988'de kişisel finansal danışman ve baş stratejist olarak Donald Trump'ı tuttuğunu açıklamıştı. Anlaşmaya göre Trump, Tyson'a servetini nasıl yöneteceği ve kariyerini nasıl yönlendireceği hakkında danışmanlık verecekti.

Bir maçta 26 milyon dolar kazandı

Trump ilk olarak Mike Tyson'ın eski olimpiyat şampiyonu Michael Spinks'i 91 saniyede devirdiği unutulmaz dövüşü finanse etmişti. Tyson bu galibiyetle WBC (Dünya Boks Konseyi), WBA (Dünya Boks Federasyonu) ve IBF (Uluslararası Boks Federasyonu) kemeri sahibi olan ilk boksör oldu.

Organizasyon için 11 milyon dolar harcayan Trump, 21 binden fazla kişinin izlediği maç sonrası Tyson'a 26 milyon dolar kazandırdı. Maç sonrası Tyson menajeri Cayton'ı işten kovdu ve yoluna Donald Trump ile devam etmeye başladı.

"Karımla mı birlikte oluyorsun?"

Ancak Donald Trump'ın Mike Tyson'ın eşi Amerikalı aktris ve model Robin Givens ile birlikte olduğu iddiası iş ilişkilerini sona erdirdi. Tyson, Trump'ın New York'taki ofisine giderek "Karımla mı birlikte oluyorsun?" diyerek dövmeye kalktı.

Donald Trump'ın bu soruya ne cevap verdiği bilinmese de ikili arasındaki arkadaşlık hala devam ediyor. ABD Başkanı, Tyson'ın Mayıs ayında antrenman yaptığı bir videoya "Vurmaya devam et Mike" yorumunu yazdı.

Tyson 1992'de bir güzellik yarışması adayına tecavüz ettiği suçlamasıyla 6 yıl hapse mahkum edildi. Trump "Bırakın da idman yapıp dövüşsün, kazandığı paraları da tecavüz kurbanlarına yardım yapan bir hayır kurumuna bağışlasın" diyerek Tyson'a destek çıktı. Tyson da 2015 yılında başkanlık kampanyası sırasında, İslamofobik söylemleri nedeniyle köşeye sıkışan Trump'a bir süre önce Müslüman olan bir boksör olarak destek çıktı.