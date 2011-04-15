T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mikail Kırbayır: 8 tanık kardeşim Cemil'in gömüldüğü yeri söylesin

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu tarafından 31 yıl sonra işkenceyle öldürüldüğü belirlenen...

15 Nisan 2011 03:00



T24 - Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu tarafından 31 yıl sonra işkenceyle öldürüldüğü belirlenen Cemil Kırbayır'ın gömüldüğü yerin tespiti için gözler Kars Cumhuriyet Başsavcılığına çevrildi. Hazırlık soruşturması başlatan savcılığa komisyon elindeki  tüm bilgi ve resmi belgeleri gönderdi.  Hazırlanacak ididanamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde Cemil Kıbayır'a işkence yapıldığına tanıklık eden , sorgulayan ya da  gömüldüğünü bilen kamu görevlilerinin ifadesine başvurulabilecek. Sorşturma genişletilebilecek.



Komisyon başkanı  Zafer Üskül, hazırlık soruşturmasına dikkat çekti ve  ellerindeki  bilgi ve  belgelerin savcılığa gönderildiğini söyledi. Üskül, o dönemde görev yapan devlet görevlilerinden biri dışında diğerlerinin  hayatta ve emekli olduklarını söyledi.


'8 tanık gömüldüğü yeri söylesin'

T24'e konuşan Camil Kırbayır'ın kardeşi Mikail Kırbayır,  "31 yıl sonra devlet işkenceyle öldürdüğünü itiraf ediyor. Kimin, kimlerin öldürdüğü belli. İsimleri biliniyor. 8 tanık hayatta. Onlar Cemil'in gömüldüğü yeri söylesin".


'Bu bir insanlık suçu'

Mikail Kırbayır,  elleri arkadan bağlı ve çırılçıplak işkenceden geçirilen abisine yapılanları  insanlık suçu olarak nitelendiren Kırbayır, " İnsanlık suçunda zamanaşımı olmaz. Bu  kişiler yargılanmalı.  Bunlar masum bir insanın hayatına son vermiştir. Cinayet işlemişlerdir"

Gömüldüğü yeri bir an önce öğrenmek istediklerini anlatan Kırbayır, "Kemikleri alıp mezarını yapmak istiyoruz" dedi.


31 yıl sonra ilk kez

İşkence sonucu hayatını kaybeden Cemil Kırbayır'la ilgili 31 yıl boyunca bir sorşturma açılmadığı  ortaya çıktı.  TBMM İnsan Hakları Komisyonu tarafından verilen bilgi de şöyle dendi:

"16 Şubat 2011’de Kars Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşülerek Cemil KIRBAYIR hakkında yürütülen soruşturmalar ile ilgili bilgi ve evrak istenmiş, ertesi gün Kars C.Başsavcılığı gerekli bilgi ve belgeleri komisyonumuza ulaştırmıştır. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan görüşmede, şu ana kadar Cemil KIRBAYIR’ın kaybolması ile ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmadığının öğrenilmesi üzerine gerekli bilgi paylaşımının ardından 2011/899 soruşturma numarası ile hazırlık soruşturması başlatılmıştır."


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24