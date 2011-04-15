Mikail Kırbayır: 8 tanık kardeşim Cemil'in gömüldüğü yeri söylesin





T24 - Hülya Karabağlı / Ankara

'8 tanık gömüldüğü yeri söylesin'

'Bu bir insanlık suçu'

31 yıl sonra ilk kez





Komisyon başkanı Zafer Üskül, hazırlık soruşturmasına dikkat çekti ve ellerindeki bilgi ve belgelerin savcılığa gönderildiğini söyledi. Üskül, o dönemde görev yapan devlet görevlilerinden biri dışında diğerlerinin hayatta ve emekli olduklarını söyledi.T24'e konuşan Camil Kırbayır'ın kardeşi Mikail Kırbayır, "31 yıl sonra devlet işkenceyle öldürdüğünü itiraf ediyor. Kimin, kimlerin öldürdüğü belli. İsimleri biliniyor. 8 tanık hayatta. Onlar Cemil'in gömüldüğü yeri söylesin".Mikail Kırbayır, elleri arkadan bağlı ve çırılçıplak işkenceden geçirilen abisine yapılanları insanlık suçu olarak nitelendiren Kırbayır, " İnsanlık suçunda zamanaşımı olmaz. Bu kişiler yargılanmalı. Bunlar masum bir insanın hayatına son vermiştir. Cinayet işlemişlerdir"Gömüldüğü yeri bir an önce öğrenmek istediklerini anlatan Kırbayır, "Kemikleri alıp mezarını yapmak istiyoruz" dedi.İşkence sonucu hayatını kaybeden Cemil Kırbayır'la ilgili 31 yıl boyunca bir sorşturma açılmadığı ortaya çıktı. TBMM İnsan Hakları Komisyonu tarafından verilen bilgi de şöyle dendi:"16 Şubat 2011’de Kars Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşülerek Cemil KIRBAYIR hakkında yürütülen soruşturmalar ile ilgili bilgi ve evrak istenmiş, ertesi gün Kars C.Başsavcılığı gerekli bilgi ve belgeleri komisyonumuza ulaştırmıştır. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan görüşmede, şu ana kadar Cemil KIRBAYIR’ın kaybolması ile ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmadığının öğrenilmesi üzerine gerekli bilgi paylaşımının ardından 2011/899 soruşturma numarası ile hazırlık soruşturması başlatılmıştır."