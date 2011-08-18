-MİHRİ BELLİ'NİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ İSTANBUL (A.A) - 18.08.2011 - Siyasetçi ve yazar Mihri Belli'nin cenazesi İstanbul'da toprağa verildi. Önceki gün vefat eden Mihri Belli için Şişli Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Belli'nin eşi Sevim ile oğlu Hayrettin Belli, milletvekilleri Süleyman Çelebi, Gültan Kışanak ve Sırrı Süreyya Önder, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, yazar Vedat Türkali ve Belli'nin çok sayıda seveni katıldı. Burada konuşan Çelebi, Belli'nin kimliğini ve benliğini hiçbir zaman saptırmadığını ifade ederek, ''Mihri Belli, ideolojik anlayışını uygulayan önemli bir çınar ağacıydı'' dedi. Kılınan cenaze namazının ardından sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınan Belli'nin cenazesi, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu arada, cenaze taşınırken bir servis minibüsünün kortejin içerisine girmesi üzerine aracın camlarını kıran kalabalık, sürücüyü de darbetti. Gerginlik, polisin araya girmesiyle son buldu. Çevik Kuvvet ekipleri, mezarlığın çevresinde güvenlik önlemi aldı.