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Mıhlıçay Aşıkları'na yönetmenden cevap geldi

Mıhlıçay Aşıkları yönetmeni Zafer Ünlü, "Bu sahne çekilirken 'Konsantre olamıyoruz' diye bizi dışarı çıkardılar, sonra görüntülere bir ba

09 Eylül 2009 03:00

Mıhlıçay Aşıkları filmindeki sevişme görüntülerini internete verdiği gerekçesiyle firma hakkında dava açan oyuncular Selen Görgüzel ve Devrim Saltoğlu’nun iddialarına, yönetmen Zafer Ünlü yanıt verdi.

Hürriyet Gazetesi’nde Nurettin Kurt’un haberine göre, Selen Görgüzel’e ateş püsküren Ünlü, “Görüntüleri kendisinin onayı ile basına verdik. Çekim sırasında Görgüzel ile Devrim birlikte, ‘Konsantre olamıyoruz’ diye beni ve ışıkçıları dışarı çıkardılar. Dışarı çıkarken kamerayı fiksledik. Sonra görüntülere baktık resmen cinsel ilişkiye giriyorlar. Bende o görüntüler de var, art niyetim olsa onları verirdim.”

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