T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mihail Gorbaçov: Nükleer savaş çıkabilir

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, ABD'nin mega imparatorluk kurma peşinde olduğunu söyledi

10 Ocak 2015 20:19

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, Rusya ile Batı arasında aşırı güven kaybı yaşandığını, Ukrayna krizi üzerinden artan gerilimin nükleer bir savaşa yol açabileceği uyarısında bulundu. 

Alman Der Spiegel dergisine özel açıklamada bulunan Gorbaçov, geniş çaplı savaşın beraberinde nükleer savaşı tetikleyebileceğini, birilerinin kendini kaybetmesi durumunda geleceğin görülemeyeceği uyarısında bulundu. Gorbaçov, "Bunu rastgele söylemiyorum. Gelişmelerden endişe duyuyorum" uyarısında bulundu.

ABD'nin NATO'yu genişletme çabalarının mevcut Avrupa güvenlik yapısını olumsuz etkilediğini kaydeden Gorbaçov, "ABD mega imparatorluk kurma peşinde. Kremlin'de kim olursa olsun bunu dikkate almak zorunda." ifadelerini kullandı.

 

'Ukrayna krizinden Almanya sorumlu'

 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in devrilmesi ve Rusya'nın istikrarsızlaştırılması yönündeki çabaları "tehlikeli ve aptalca" olarak değerlendiren Eski Sovyet lideri, Ukrayna krizinden Almanya'yı da sorumlu tuttu.

Almanya'nın her yere müdahale etmeye çalışmasını sert bir şekilde eleştiren Gorbaçov, "Almanya İkinci Dünya Savaşı'nda bunu denedi. Yeterince ders almamış gözüküyor… Almanya'da birçok insan Avrupa'nın yeniden bölünmesini istiyor." dedi.

Sovyetler Birliği'nin barışçıl bir şekilde dağılmasını sağlayan ve Berlin Duvarı'nın yıkılmasında etkili olan Gorbaçov, daha önce yaptığı açıklamalarda Ukrayna krizinde tansiyonun düşürülememesi durumunda yeni bir Soğuk Savaş'ın başlayabileceği uyarısında bulunmuştu.

 

ETİKETLER

mihail gorbaçovsscbrusyaukraynakrizvladimir putinsoğuk savaşnükleer savaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24