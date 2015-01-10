Mihail Gorbaçov: Nükleer savaş çıkabilir

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, Rusya ile Batı arasında aşırı güven kaybı yaşandığını, Ukrayna krizi üzerinden artan gerilimin nükleer bir savaşa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Alman Der Spiegel dergisine özel açıklamada bulunan Gorbaçov, geniş çaplı savaşın beraberinde nükleer savaşı tetikleyebileceğini, birilerinin kendini kaybetmesi durumunda geleceğin görülemeyeceği uyarısında bulundu. Gorbaçov, "Bunu rastgele söylemiyorum. Gelişmelerden endişe duyuyorum" uyarısında bulundu.

ABD'nin NATO'yu genişletme çabalarının mevcut Avrupa güvenlik yapısını olumsuz etkilediğini kaydeden Gorbaçov, "ABD mega imparatorluk kurma peşinde. Kremlin'de kim olursa olsun bunu dikkate almak zorunda." ifadelerini kullandı.

'Ukrayna krizinden Almanya sorumlu'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in devrilmesi ve Rusya'nın istikrarsızlaştırılması yönündeki çabaları "tehlikeli ve aptalca" olarak değerlendiren Eski Sovyet lideri, Ukrayna krizinden Almanya'yı da sorumlu tuttu.

Almanya'nın her yere müdahale etmeye çalışmasını sert bir şekilde eleştiren Gorbaçov, "Almanya İkinci Dünya Savaşı'nda bunu denedi. Yeterince ders almamış gözüküyor… Almanya'da birçok insan Avrupa'nın yeniden bölünmesini istiyor." dedi.

Sovyetler Birliği'nin barışçıl bir şekilde dağılmasını sağlayan ve Berlin Duvarı'nın yıkılmasında etkili olan Gorbaçov, daha önce yaptığı açıklamalarda Ukrayna krizinde tansiyonun düşürülememesi durumunda yeni bir Soğuk Savaş'ın başlayabileceği uyarısında bulunmuştu.