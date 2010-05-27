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Kültür-Sanat

MİHA fotoğrafları Fransa'da

MİHA muhabirleri Fransa'nın Montpellier kentinde İstanbul konulu fotoğraflarını sergiliyorlar.

27 Mayıs 2010 03:00

T24 - Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Ajansı (MİHA) muhabirleri Fransa’nın Montpellier kentinde İstanbul konulu fotoğraflarını sergiliyorlar. Université Paul Valéry’nin sanat yönetmeni Phillippe Navarro küratörlüğünde hazırlanan sergi, İstanbul’un 2010’da Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi nedeniyle gerçekleştirildi.


MİHA muhabirlerinin objektifinden.../Fotoğraf Galerisi


Serginin koordinatörlüğünü Fransa’da Erasmus öğrencisi olan Gökay Gedik üstlendi. Gedik, serginin açılma öyküsünü şöyle anlattı:


“Montpellier’nin Languedoc Roussillon bölgesinin güçlü kültür merkezlerinden biri olduğunu fark ettim. Fotoğraf sergisi açma dileğimi MİHA Genel Yayın Yönetmeni Kayıhan Güven’e açtım. Güven projeye olumlu baktı. Kentteki birçok kültürel etkinliğin sorumlusu olan Philippe Navarro’ya serginin sınırlarını anlattık ve konuyla ilgili bilgileri İstanbul’daki ajansla paylaştık, bu süreç içinde sergiyi olgunlaştırdık.”


Sergi koordinatörü Gökay Gedik, serginin açıldığı 25 Mayıs 2010 tarihinin bir ay öncesinde sergilenecek fotoğrafların belirlendiğini ve fotoğrafları belirleyen komitenin fotoğraflarla anlatılan İstanbul’dan çok etkilendiklerini belirtti.


Sergide Kayıhan Güven’in yanı sıra Behlül Çetinkaya, Cihan Kirman, Hüseyin Sarı, Erman Taşdemir, Emre Önemci, Necdet Burak Özyurt, İrem Ahmetoğlu, Tayfun Karadağ, Serkan Şentürk, Murat Şengül, Gökay Gedik’in fotoğrafları yer alıyor.


Yazı: Merve Gökberk (MİHA)

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