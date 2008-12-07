Migros'tan doğada eriyen poşetler

Migros, çevreye duyarlılık yolunda önemli bir adım atarak, müşterilerine doğada çözünen poşet imkanı sunacak. Çevre dostu poşetler ilk kez Kuruçeşme Macrocenter'da tüketiciye sunulacak.
"Oxo-bioçözünür" teknolojisi ile üretilen poşetler, Macrocenter'dan
sonra çok kısa sürede diğer Migros marketlerinde de yaygınlaşacak.
Ham
petrol ürünü olan plastiğin doğada çözünmesi en iyi ihtimalle 100
seneyi buluyor. Oxo-bio-çözünür plastiklerin doğada çözünmesi ise 2
aşamalı olarak gerçekleşiyor.
Birinci aşamada poşetin raf ömrü
dolduğunda oksijen plastiğin zincir yapısını bozuyor. İkinci aşamada
ise biyolojik çözünme olup, besin özelliği kazanan plastik yapı,
topraktaki bakteri ve mikroorganizmalar tarafından sindiriliyor.
Böylelikle 24 ay gibi kısa bir sürede yüzde 100 çözünerek doğaya
dönüyor.
1 yılda 1 trilyon poşet
Her yıl tüm
dünyada kullanılan poşet sayısının yaklaşık 1 trilyon adet olduğu ve
sadece 2005 yılında dünyada tüketilen plastik miktarının 235 milyar
kilogram olduğu bilinirken, gelişmiş ülkeler kadar gelişmekte olan
ülkeler de plastik poşet kullanımını azaltacak bazı tedbirleri hayata
geçirmeye başlıyor.
Türkiye'de ilk kez doğada çözünen poşetlerle
alışveriş imkanı sunarak çevreyi koruyabilmeyi hedefleyen Migros Türk
T.A.Ş. Genel Müdürü Özgür Tort, müşterilerinin duyarlıklarına
güvendiklerini söyledi.
Pez poşet tutmamıştı
2000
yılında çevre bilincinin bugünkü kadar yüksek olmadığını söyleyen Tort,
"Bu sebeple o yıllarda yaptığımız bez poşet uygulaması
müşterilerimizce tam olarak benimsenememişti. Halbuki bu bir karşılıklı
etkileşim, birlikte yaratılması gereken bir sinerjidir. Biz poşetleri
ücretli yaparak zorlayıcı uygulamalardan çok, müşterilerimizin
işbirliği ve gönüllülüğünün esas olduğunu düşünüyoruz. Migros alım
gücünü kullanarak bu poşetleri müşterilerinin hizmetine ücretsiz
sunacaktır" dedi.
Az poşet tüketimi
Tüketicilerin
de bu konuda hassas olarak daha az poşet tüketeceğine inandığını dile
getiren Tort, "Müşterilerimizin tasarruflu davranarak ortak geleceğe
yatırım yapacağına ve bu sorumluluğu bizlerle birlikte geleceğe
taşıyacağına inanıyoruz" dedi.
Tort, zamanla çok kullanımlı poşet uygulamasını da gündeme almayı planladıklarını söyledi.