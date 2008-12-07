Migros'tan doğada eriyen poşetler

Migros, çevreye duyarlılık yolunda önemli bir adım atarak, müşterilerine doğada çözünen poşet imkanı sunacak. Çevre dostu poşetler ilk kez Kuruçeşme Macrocenter'da tüketiciye sunulacak.



"Oxo-bioçözünür" teknolojisi ile üretilen poşetler, Macrocenter'dan sonra çok kısa sürede diğer Migros marketlerinde de yaygınlaşacak.



Ham petrol ürünü olan plastiğin doğada çözünmesi en iyi ihtimalle 100 seneyi buluyor. Oxo-bio-çözünür plastiklerin doğada çözünmesi ise 2 aşamalı olarak gerçekleşiyor.



Birinci aşamada poşetin raf ömrü dolduğunda oksijen plastiğin zincir yapısını bozuyor. İkinci aşamada ise biyolojik çözünme olup, besin özelliği kazanan plastik yapı, topraktaki bakteri ve mikroorganizmalar tarafından sindiriliyor. Böylelikle 24 ay gibi kısa bir sürede yüzde 100 çözünerek doğaya dönüyor.



1 yılda 1 trilyon poşet



Her yıl tüm dünyada kullanılan poşet sayısının yaklaşık 1 trilyon adet olduğu ve sadece 2005 yılında dünyada tüketilen plastik miktarının 235 milyar kilogram olduğu bilinirken, gelişmiş ülkeler kadar gelişmekte olan ülkeler de plastik poşet kullanımını azaltacak bazı tedbirleri hayata geçirmeye başlıyor.



Türkiye'de ilk kez doğada çözünen poşetlerle alışveriş imkanı sunarak çevreyi koruyabilmeyi hedefleyen Migros Türk T.A.Ş. Genel Müdürü Özgür Tort, müşterilerinin duyarlıklarına güvendiklerini söyledi.



Pez poşet tutmamıştı



2000 yılında çevre bilincinin bugünkü kadar yüksek olmadığını söyleyen Tort, "Bu sebeple o yıllarda yaptığımız bez poşet uygulaması müşterilerimizce tam olarak benimsenememişti. Halbuki bu bir karşılıklı etkileşim, birlikte yaratılması gereken bir sinerjidir. Biz poşetleri ücretli yaparak zorlayıcı uygulamalardan çok, müşterilerimizin işbirliği ve gönüllülüğünün esas olduğunu düşünüyoruz. Migros alım gücünü kullanarak bu poşetleri müşterilerinin hizmetine ücretsiz sunacaktır" dedi.



Az poşet tüketimi



Tüketicilerin de bu konuda hassas olarak daha az poşet tüketeceğine inandığını dile getiren Tort, "Müşterilerimizin tasarruflu davranarak ortak geleceğe yatırım yapacağına ve bu sorumluluğu bizlerle birlikte geleceğe taşıyacağına inanıyoruz" dedi.



Tort, zamanla çok kullanımlı poşet uygulamasını da gündeme almayı planladıklarını söyledi.