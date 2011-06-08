-MİGROS ŞOK'U SATTI İSTANBUL (A.A) - 08.06.2011 - Migros Ticaret A.Ş, Şok Marketler Ticaret Anonim Şirketi'ndeki hisselerinin tamamının, Şok Marketler Ticaret Anonim Şirketi'ne özgülenen malvarlığı ile birlikte 600 milyon lira bedelle Gözde Finansal Hizmetler Anonim Şirketi ve Bizim Toptan Satış Mağazaları Anonim Şirketi'ne satışına ilişkin hisse devir sözleşmesinin imzalandığını bildirdi. Migros'tan yapılan ve benzeri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yayımlanan açıklamada, dün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereğince, şirketin yüzde 99,60 hissedarı olduğu Şok Marketler Ticaret Anonim Şirketi'ndeki 99 bin 600 lira nominal değerli hisselerinin tamamının, Şok Marketler Ticaret Anonim Şirketine özgülenen malvarlığı ile birlikte 600 milyon lira bedelle Gözde Finansal Hizmetler Anonim Şirketi ve Bizim Toptan Satış Mağazaları Anonim Şirketine satışına ilişkin bir Hisse Devir Sözleşmesi imzalandığı duyuruldu. Satış bedelinin 40 milyon lirasının imza tarihinde peşin ödendiği, bakiyesinin kapanış tarihinde tahsil edileceği belirtildi. JP Morgan Limited ve Merrill Lynch International'ın işlem için Migros Ticaret A.Ş. Yönetim Kuruluna ayrı ayrı uygunluk görüşleri (fairness opinion) verdiği, söz konusu hisse devrinin Rekabet Kurumunun izninin alınmasını ve diğer ön şartların tamamlanmasını takiben gerçekleşeceği kaydedildi. Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi: ''2007 yılı sonu itibariyle 460 mağazası bulunan Şok Ucuzluk Marketleri son 3 yılda hızla gelişerek, bugün 1.230 mağazaya ve 236 bin metrekare satış alanına ulaşmıştır. Şok'un marka gücünü artırması sonucunda, son dönemde bu format çeşitli yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi odağı olmuştur. Migros Grubu, iş hacminde ağırlıklı yer tutan ve yenilikçi uygulamalarla öncü olduğu süpermarket ve hipermarket perakendeciliğine odaklanmak üzere, Şok Ucuzluk Marketleri için gelen bu talebi değerlendirmiştir. Hisse devri gerçekleştiğinde, Migros Grubu süpermarket formatında, ulusal bazda Migros ve Tansaş, gurme süpermarket alanında Macrocenter, hipermarket formatında 5M, online satış kanalında Migros Sanal Market ve yurtdışında Ramstore markaları ile lider olduğu süpermarket alanında öncü adımlarla büyümeye devam edecektir.''