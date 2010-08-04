Migros iPad’i gıda reyonunun yanına koydu diye Apple dava açıyor...

T24

3 ayda 3 milyon satan, teknoloji çevrelerinde “devrim” diye adlandırılan, bilgisayar dünyasını yeni bir yöne sürükleyen iPad’in Türkiye’de Migros mağazalarının içindeki gıda reyonlarıyla yan yana satılması ABD’li teknoloji devi Apple’ı harekete geçirdi. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Apple’ın Türkiye’deki ayağı Bilkom’dan önce 1.000 adet iPad’i Dubai üzerinden Türkiye’ye getirterek satışını yapmaya başlayan Migros’un mağaza içi görüntülerinin önce Apple’ın Avrupa Başkanı’na oradan da ABD’deki tepe yönetime ulaşmasının ardından teknoloji devinin, Migros’a karşı dava konusunu gündemine aldığı ortaya çıktı.Bilkom Türkiye Genel Müdürü Cömert Varlık, şirket olarak Apple’ın Türkiye distrübütörü olduklarını bu konuda tüm yetkinin Apple’ın yurtdışı operasyonlarında olduğunu belirterek, Apple cephesinin Türkiye’de son yaşananlardan çok rahatsız olduğunu ve dava konusunda araştırma yaptığı bilgisini verdi. Apple’ın bütçesinde teknolojiye olduğu kadar marka ve imaja yaptığı yatırımların da önemli bir yer tutmasının açılması planlanan davada etkili olduğu belirtiliyor.Temmuz ayının ortasında 5M ve MMM mağazalarında iPad satışına başlayan Apple, online alışveriş sitesi Kangurum aracılığıyla da satış yapmıştı. Migros’un ardından Türkiye’de Avea da benzer yolu kullanarak Dubai’den getirilen iPad’lerin satışını yapıyor.Bilkom bu ay getiriyorTürkiye’de iPad konusunda yaşanan tüm bu olumsuz gelişmelerin ardından Apple’ın Türkiye’ye olan bakışında bir değişim yaşandığını ve piyasaya çıkış tarihi, fiyat ve adetler konusunda önemli adımlar atıldığını ifade eden Cömert Varlık, eylül ayında planlanan lansmanın bu ay içinde yapılacağını açıkladı.Teknik destek konusunda kendilerinden daha önce satılan iPad’lerle ilgili sorumluluk kabul etmediklerinin altını çizen Varlık, fiyat konusunda da şu an Türkiye’de alternatif kanallardaki rakamların oldukça altında konumlanacaklarını bildirdi.İşte iPad’in Türkiye fiyatı“iPad’in fiyatında agresif olacağız” diyen Varlık, Türkiye’deki satış rakamlarının Avrupa fiyatlarının çok az üzerinde olacağını iletti.Migros 32 GB-3G özellikli iPad’i 2.290 TL (Avrupa fiyatı 1.380 TL), 64 GB-3G özellikli versiyonu 2.490 TL’den (Avrupa fiyatı 1.575 TL) satışa çıkardı. Cömert Varlık iPad’in sadece Wi-Fi destekli modelinin de Türkiye’ye geleceğini ifade etti. Bu modelin Avrupa fiyatı ise 985 TL’ye işaret ediyor.iPhone satışlarına bakıldığında ilk yılında Türkiye’de 200 binli rakamların aşıldığını hatırlatan Cömert Varlık, iPad’lerin ise şu ana kadar ABD’de iPhone’un ilk çıkışındaki hızını katladığını, Türkiye’de de bu rakamların üzerine çıkmayı hedeflediklerini belirtti.Türkiye’de başta medikal ve bankacılık sektörü olmak üzere kurumsal tarafta yoğun iPad talebi aldıklarını bildiren Cömert Varlık, tüm bu talepleri alt alta koyduklarında bile 200 binli rakamlara rahatlıkla ulaşıldığını söyledi.Teknoloji ve tasarım odaklı ürünleriyle öne çıkan Apple’ın en iddialı olduğu alanlarından biri de lüks mağazaları. New York’ta 5. Cadde, Paris’te Louvre Müzesi karşısında konumlanan Apple mağazalarının son örneği Çin’de açılan lüks mağaza oldu. Dışarıdan camekân görünümlü mağazalar yerin altında bulunuyor, kullanıcılar tüm cihazları deneyerek satın alıyor.