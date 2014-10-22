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Dünya

Migros, Hitler kremaları için özür diledi

İsviçreli perakende devi Migros , Alp ülkelerinde kafelerde satışa sunulan kahve kremasının üzerindeki Hitler ve Mussolini yüzleri için özür diledi

22 Ekim 2014 21:15

Perakende devi Migros, Alp ülkelerinde kafelerde satışa sunulan kahve kremasının üzerindeki Hitler ve Mussolini yüzleri için özür diledi.

Radikal.com.tr'nin haberine göre, Migros'tan yapılan açıklamada satıştaki kremaların geri toplatılması için çalışma başlattıkları açıklandı. Ürünün Migros süpermarket ağında satışta olmadığı ama sipariş veren yaklaşık 100 tane cafe ve restoranlara gönderildiği belirtildi. 

Migros iştiraklerinden biri olan süt şirketi ELSA'nın krema tedariklerinden sorumlu olduğunu ve iç kontrol prosedürlerinin 'yetersiz' bulunduğunu kaydetti 

Tasarımların Karo tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, ürün görüntüsünün tekrar tasarlanıp satışa sunulacağını belirtildi. 

 

Türkiye'deki Migros'la bağlantısı yok

 

Türkiye ’deki Migros’un, isim babası olan İsviçreli Migros ile hiçbir bağlantısı bulunmuyor.

 

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