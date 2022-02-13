Migros ‘hırsızlık'la suçlanan işçiye yazdırılan yeni mektubu paylaştı: İşten çıkarma yok, işçi yönlendirildi

Migros, bir işçinin ‘hırsızlık’la suçlanarak işten atıldığı iddialarını reddetti. İşçinin çalışmaya devam ettiğini belirten şirket, çalışanın el yazısı olduğu ifade edilen ikinci bir açıklama paylaştı.

Migros'tan yapılan yazılı açıklamada, "Son zamanlarda gerek Esenyurt Dağıtım Merkezi’ndeki iddialarla ve gerekse de mağazada çalışan bir işçimize ilişkin gerçek dışı paylaşımlarla kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Bugün yayılmaya uğraşılan asılsız haberler de bir kez daha göstermiştir ki, Migros maksatlı olarak kötü niyetli bir sürecin tarafı yapılmaya çalışılmaktadır. Us Grup tarafından olay titizlikle incelenmiş ve ekli açıklama yapılmıştır. Bahsi geçen çalışan, temizlik elemanı olarak Merter mağazamızda çalışmaya devam etmekte olup, daha önce kendisi tarafından yapıldığı belirtilen açıklamanın tamamen başkaları tarafından yönlendirilerek yazıldığını, paylaşımların kendi iradesi dışında yapıldığını ifade etmiştir. " denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Biz 55.000 çalışanımızla hizmet odağımızdan en ufak taviz vermeden tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi, temel değerlerimiz olarak benimsediğimiz şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk ve adillik ilkeleri ışığında sürdürüyoruz. 68 yıldır hizmet verdiğimiz halkımızın bu ve benzeri toplumsal huzursuzluk yaratacak senaryolara itibar etmemesini içtenlikle rica ederiz."

TIKLAYIN | Migros, çöpteki çürük sebzeleri alan işçiyi "hırsızlık" suçlamasıyla işten attı; "Hırsız değilim, çok yoksul bir işçiyim"