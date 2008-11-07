Migrenin varsa meme kanserin yok

Migren geçmişi olan kadınlarda, olmayanlara nazaran meme kanseri riskinin yüzde 30 daha düşük olduğu bulundu.



ABD’nin Seattle kentindeki Fred Hutchinson Kanser Araştırmaları Merkezi’nden doktor Christopher Li, genelde migren geçmişi olan kadınlarda, olmayanlara nazaran meme kanseri riskinin yüzde 30 düşük olduğunu bulduklarını ifade etti. Menopoz sonrası meme kanserine yakalanan 1.938 ve meme kanserine yakalanmamış 1.474 kadın üzerinde yaptıkları iki çalışmayı analiz eden Li ve meslektaşları, bu kadınlardan migren teşhisi konmuş olanlarda meme kanserine yakalanma riskinin daha az olduğunu buldu. Li ve meslektaşları, bunda hormonların rol oynadığını tahmin ediyor.