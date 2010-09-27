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Sağlık

Migren tedavi edilebilecek

Migrene neden olan genin hangisi olduğu bilinmiyorudu fakat; insan beyninde ağrıları denetleyen gen tespit edildi. Ve tedavisi mümkün.

27 Eylül 2010 03:00

T24- İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde 110 migren hastası ve yakınları üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda migrene neden olan gen bulundu. Genin tespit edilmiş olması tedavi umudunu da doğurdu.

Oxford Üniversitesi'nden Dr. Zameel Cader'ın yaptığı açıklamaya şöyle: "İngiltere'de kadınların yüzde 18'i erkeklerin de yüzde 8'i migren hastası. Şu ana kadar migrene neden olan genin hangisi olduğu bilinmiyorudu fakat; insan beyninde ağrıları denetleyen gen tespit edildi. 'TRESK' olarak adlandırılan bu gen insan beyninde ağrı sinirlerini kontrol ediyor ve arızalı olduğunda da migrene neden oluyor. Böylece migren hastalarının ağrı eşiği ışıktan, sesten ve hatta bir dokunuştan bile rahatsız olacak ölçüde aşağı iniyor."


Araştırma sonuçları migrene neden olan genin ilaçlar ile yönlendirmeye uygun olduğunu söylüyor ve bu geni ilaçlar aracılığı ile manipüle etmenin, ağrı eşiğini yükseltmenin yolunu arıyor. Ve bu yoldan sonra ağrı hissinin tamamen ortadan kaldırılma ihtimalininde olduğunu belirtiliyor.

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