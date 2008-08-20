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Sağlık

Migren kadını seviyor

Migren çok sık rastlanan bir hastalıktır. Kullandığınız gıdalar, hormonal artışlar ve stresli hayat migreni tetikliyor.

20 Ağustos 2008 03:00

Migren çok sık rastlanan bir hastalıktır. Kullandığınız gıdalar, hormonal artışlar, stresli hayat migreni tetikliyor. Sigara ve alkol kullanımındaki artış da migreni artırıyor.

Depresyon artınca migren atakları da artıyor. Hastalığı migren artı depresyon diye ele almak kazım. Migrenli hastaların yüzde 50’sinde depresyon görülüyor. Migren ve depresyon evdeki mutsuzluk, işyerindeki yoğunluk, rutin bir hayatın sonucudur. Migren genç kadınlarda daha sık görülür. Hatta 5 kadından birinde migren olma olasılığı vardır. Erkeklerde bu oran 10 erkekte bir diye açıklanabilir.

(Tempo24)

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