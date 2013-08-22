Migren atakları önlenebilir

Bulantı, kusma, ışığa ve sese aşırı duyarlılık gibi belirtileri olan migren tüm dünyada hem kadınlarda hem de erkeklerde çok sık görülüyor. Genetik yatkınlık, cinsiyet, yaşam ve iklim koşulları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan migren, daha çok tek yanlı, zonklayıcı, şiddetli, bulantının sıklıkla eşlik ettiği, 4 saatten 3 güne kadar uzayabilen baş ağrısı atakları ile kendini gösterebiliyor.

Ağrının migren atağı sırasında beyin zarında ve beyin zarındaki damarlarda oluşan geçici iltihabi durum olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ertaş, bu reaksiyonun oluşmasında regl, rüzgar, klima, açlık, fazla veya az uyku, stres, fiziksel efor, sigara dumanlı ortam ya da fazla ışıklı ortamlar yanı sıra gıdaların belirleyici olabileceğini belirtiyor ve ekliyor: “Migreni tetikleyen gıdaları fark etmek sizi hastalığa karşı koruyabilir.”

Tetikleyen gıdayı bulun

Migreni tetikleyen gıdaların tespit edilmesinin oldukça güç olduğunu söyleyen Prof. Ertaş, bunun nedenini şu şekilde açıklıyor: “Tetikleyiciye maruz kalındığı anda baş ağrısı ortaya çıkmıyor, ortaya çıkışına kadar saatler, bazen bir gün geçebiliyor. Bu da tetikleyen gıdayı veya faktörü belirlemeyi güçleştiriyor.”

Ertaş, migrende gıdalara karşı gelişen IgG antikorlarını kullanarak yaptıkları klinik çalışmayla hastaların 266 gıdaya karşı IgG antikor düzeylerinin ölçülebildiğini söylüyor. Çalışmadan yola çıkarak hastanın hassas olduğu gıdaların belirlenebildiğini belirten Ertaş, kişiye özel diyet öneriyor.

Dikkat etmeniz gerekenler

Prof. Dr. Mustafa Ertaş, migren ataklarını önlemede etkili olabilecek tavsiyelerini ise şöyle sıralıyor:

• Sabah banyo yapıp sokağa çıkmayın. Gece banyo yapın ve saçınızı iyice kurutun.

• Rüzgarda durmayın. Başa doğrudan gelen rüzgarı önlemek çok önemli.

• Ev veya araçta klimayı doğrudan yüzünüze üfletmeyin, çok şiddetli çalıştırmayın.

• Migreninizi lodos tetikliyorsa o gün dışarı çıkmamaya çalışın. Kapıyı bile açıp o havayı içeri aldığınızda evinizde lodosun etkisini yaşama ihtimaliniz var.

• Araba yolculuğunda pencereyi esintiyi hissedeceğiniz şekilde açmayın. Kapalı ortam migren için tetikleyici olabilir. Yine de arabada içeri hava girsin diye doğrudan yüzünüze esecek şekilde camı açmayın.

• Saç kurutma makinesini ılık ayarda kullanın. Ne çok sıcak ne de çok soğuk olmalı. Vücut ısısına yakın olmalı ve hızlı üflememeli.

• Jöle sürmeyin çünkü jöle iletkenliği artırır. (ntvmsnbc)