Midyeli temele 5 yıl hapis

T24-

Afla iskan izni aldı



Hürriyet'in haberine göre, Zeytinburnu’nda, 27 Şubat 2007’de çökerek 3 kişiye mezar olan Huzur Apartmanı ile ilgili dava 14 Eylül’de sona erdi. Mahkeme, çöken binanın sahibi ve müteahhiti Ali Aktaş’a dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan 5 yıl hapis cezası, binanın mühendisi Zülfikar Aktaş’a da aynı suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Ayrıca gerekli kontrol ve denetimi yapmayan Zeytinburnu Belediyesi görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.Çırpıcı Mahallesi, 3. Taşocağı Sokak, 29 numaradaki 5 katlı Huzur Apartmanı, 1980’lerin başında müteahhit Ali Aktaş tarafından kaçak olarak inşa edilmişti. Binada yeteri kadar kolon yoktu, olanlar da inceydi. Betonda da, deniz kumu kullanılmıştı. Ancak Huzur Apartmanı’na 1987’de çıkan imar affıyla iskan izni alındı.1999 Marmara Depremi, Huzur Apartmanı’na büyük hasar verdi. Belediye apartmanı yüksek riskli binalar sınıfına soktu ve mühürledi. Ancak bina sahibi Ali Aktaş, mührü söküp yeni kiracılar buldu. Huzur Apartmanı 27 Şubat 2007’de dış bir etkiye bağlı olmaksızın çöktü.