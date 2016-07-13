Midyat'taki terör saldırısının ardından jandarma komutanı ve emniyet müdürü görevden alındı

Midyat’ta ikisi kadın polis altı kişinin hayatını kaybettiği bombalı araç saldırısında ihmali oldukları iddiasıyla ilçe jandarma komutanı ile ilçe emniyet müdürü açığa alındı. Bomba yüklü aracın bir süredir jandarmanın takibinde olduğu ortaya çıktı.

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre; Mardin’in Midyat ilçesinde 8 Haziran’da ikisi kadın polis 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bombalı araçla saldırıyla ilgili inceleme yapan İçişleri Bakanlığı müfettişleri, olayda ihmali oldukları iddiasıyla ilçe jandarma komutanı binbaşı ile ilçe emniyet müdürünü açığa aldı. Doğu ve Güneydoğu’daki bazı kentler ve ilçe merkezlerinde terörle mücadele çalışmaları devam ederken, PKK 8 Haziran’da Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bombalı araç saldırısı gerçekleştirdi. Yaklaşık 500 kilogram patlayıcı bulunduğu değerlendirilen aracın infilak etmesi sonucu emniyet müdürlüğünün ana giriş kapısında nöbet tutan kadın polis Nefize Özsoy ile üst kattaki büroda görev yapan 6 aylık hamile Şerife Özden Kalmış şehit oldu. Saldırıda bir erkek polis de şehit olurken 3 sivil de hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, olayın incelenmesi, ihmal olup olmadığının araştırılması talimatını verdi. Talimat üzerine Mülkiye Teftiş Kurulu’nda görevli iki Mülkiye başmüfettişi Midyat’a giderek incelemelerde bulundu.

Takip ediliyordu

Müfettişler, bombalı araç eyleminde kullanılan aracın bir süredir Midyat İlçe Jandarma Komatanlığı’nca takip edildiğini ortaya çıktı. Muhbirden gelen bir bilgi üzerine aracın ve eylemin takip edildiğini belirleyen müfettişler, jandarma komutanlığında görevli bir astsubayın muhbirle görüşmeler yaptığını ve istihbarat çalışmalarının yapıldığını tespit etti.

Müfettişler, emniyet müdürlüğüne yönelik eylem için seyir halinde olan bomba yüklü aracın güzergahında bulunan ilçe jandarma komutanlığının da önünden geçmesine rağmen müdahale edilmediği, bombalı aracın ilçe emniyet müdürlüğüne yönelmesi sonrasında ilçe emniyet müdürünün uyarılmasına rağmen müdahale için yeterli süre bulunmadığını tespitinde bulundu.

İnceleme onayına göre, tespitler yapan müfettişler, soruşturma başlatılması için harekete geçti.

Binbaşı ve müdür açıkta

Bu kapsamda rapor hazırlayan müfettişler, ilçe jandarma komutanı binbaşı ile ilçe emniyet müdürünü olayda ihmali bulunduğu iddiasıyla açığa aldı. Müfettişler, ön raporu Ankara’ya gönderdi. Bakan Ala’nın müfettişlerin talebine uygun onay verdiği öğrenildi. Soruşturmayı tamamlayacak olan müfettişler, gerekli ifade ve delilleri topladıktan sonra savcılığa tevdi raporunu gönderecek. İdari olarak da disiplin raporu düzenlenecek.