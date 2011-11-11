T24 LogoT24 Logo
Dünya

Midillili Yunan vatandaşlarından depremzedelere yardım ANKARA (A.A)

11 Kasım 2011 17:02

-Midillili Yunan vatandaşlarından depremzedelere yardım ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Yunanistan'ın Midilli adasındaki vatandaşların kendi çabalarıyla topladıkları yardımları Van'daki depremzedelere dün teslim ettikleri bildirildi. ''Ege'de Bir Arada Varoluş ve İletişim'' hareketinin üyesi Midillili Yunan vatandaşlarının, Yunan kurtarma ekibinin refakatinde getirdikleri yardımları, Ayvalık'taki Dayanışma Komitesi aracılığıyla Van'daki depremzedelere teslim ettikleri belirtildi. Daha önce de 2 kez Van'daki depremzedeler için yardım gönderen kuruluşun üyesi Midillililerin, Van'a gelerek depremzedelerin içinde bulunduğu kötü durumu yerinde inceledikleri kaydedildi.  Midillili Yunan vatandaşlarının tamamen kendi çabalarıyla topladıkları bağışlarla karşıladıkları yardım, 300 adet el feneri, battaniyeler, bebek bezleri ve diğer gerekli yardım malzemelerinden oluşuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24