-Midillili Yunan vatandaşlarından depremzedelere yardım ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Yunanistan'ın Midilli adasındaki vatandaşların kendi çabalarıyla topladıkları yardımları Van'daki depremzedelere dün teslim ettikleri bildirildi. ''Ege'de Bir Arada Varoluş ve İletişim'' hareketinin üyesi Midillili Yunan vatandaşlarının, Yunan kurtarma ekibinin refakatinde getirdikleri yardımları, Ayvalık'taki Dayanışma Komitesi aracılığıyla Van'daki depremzedelere teslim ettikleri belirtildi. Daha önce de 2 kez Van'daki depremzedeler için yardım gönderen kuruluşun üyesi Midillililerin, Van'a gelerek depremzedelerin içinde bulunduğu kötü durumu yerinde inceledikleri kaydedildi. Midillili Yunan vatandaşlarının tamamen kendi çabalarıyla topladıkları bağışlarla karşıladıkları yardım, 300 adet el feneri, battaniyeler, bebek bezleri ve diğer gerekli yardım malzemelerinden oluşuyor.