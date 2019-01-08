Midilli'deki kampta bir sığınmacı hayatını kaybetti

T24

Sığınmacıların Avrupa’ya geçiş yolu üzerinde bulunan ve kamplardaki yaşam koşulları nedeniyle sıklıkla eleştirilen Midilli’de ana kamp Moria’da kalan Kamerunlu bir sığınmacı hayatını kaybetti.

ANA-MPA’nın aktardığına göre 24 yaşındaki sığınmacının nedeni sabaha karşı 02:00’de bulundu. Sığınmacının götürüldüğü Midilli merkezindeki hastanede bulunan doktorlar ölümü teyit etti.

Sığınmacının ölüm nedeniyle ilgili bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başta Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yaşam koşullarını eleştirdiği Midilli’deki Moria kampında geçen yıl ocak ayında da ısınmaya çalışan 3 sığınmacı karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatlarını kaybetmişti.