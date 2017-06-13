Midilli'de OHAL ilan edildi

Bir kişinin hayatını kaybettiği, 800’den fazla kişinin de evinden olduğu deprem sonrasında Yunan adası Midilli’de olağanüstü hâl (OHAL) ilan edildi.

Yetkililerden gelen açıklamada, 6.1 büyüklüğündeki depremden adanın güneyindeki 12 köydeki evlerin ciddi şekilde etkilendiği ya da yıkıldığı belirtildi. İzmir başta olmak üzere Türkiye’de de hissedilen sarsıntıdan etkilenen evlerdeki çoğunluğu yaşlı depremzedelerin akrabalarının yanına, otellere ya da ordunun kurduğu barınaklara yerleştirildiği kaydedildi.

Midilli’nin güneyinde dün meydana gelen depremde, Vrisa köyünde bir kadın yıkılan evinin altında can vermiş, on kişi de yaralanmıştı. Ayrıca, adanın başkenti Mytillini’den güneydeki Plomari’ye giden yol da toprak kayması nedeniyle trafiğe kapatılmıştı.

Deprem, Ortadoğu’dan gelip Avrupa’ya geçmeye çalışan binlerce sığınmacıların yolu üzerinde bulunan adada son yılların ikinci büyük krizini yarattı.