T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Midilli yakınlarında kayalıklara çarparak batan teknedeki mülteciler kurtarıldı

Dün sabah ise 2 tur teknesiyle Midilli adasına geçmek için 180 mülteci yola çıktı

29 Kasım 2016 17:43

Ege Denizi’nde Midilli Adası yakınlarında kayalıklara çarparak batmaya başlayan mülteci teknesinde bulunan 90 Suriyeli, ölümle yüz yüze geldi. Sivil toplum kuruluşları ve sahil güvenlik ekipleri, zor anlar yaşayan mültecileri kurtardı.

AB: Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye şu ana kadar 676 milyon 600 bin avro yardım yaptık

Yunanistan’ın Midilli Adası’nda yayın yapan ’www.lesvos.net’ adlı sitenin haberine göre, Midilli, Sakız, Sisam, Kilimli (Kalimnos) ve İstanköy (Kos) adasına tekne ve botlarla son 48 saat içinde çoğu Suriyeli 278 mültecinin geçtiği açıklandı. Dün sabah ise 2 tur teknesiyle Midilli adasına geçmek için 180 mülteci yola çıktı. Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Yaşar Anter'in haberine göre, 90 mültecinin bulunduğu teknelerden biri, Midilli’ye 1 mil mesafedeki Tokmakia kayalıklarına çarparak batmaya başladı.

Aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriyeli 90 mülteci, adada konuşlu bulunan sivil toplum kuruluşları ve Yunan sahil güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Mültecilerin batan tekneden denize düşme anındaki görüntüleri ve çığlıkları yardıma giden sivil toplum kuruluşlarının kameraları tarafından görüntülendi; sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıldı.

12 mültecinin soğuk nedeniyle hipotermiye girdiği ve adadaki hastanede tedaviye alındığı belirtildi. 

Öte yandan Yunanistan'ın Ege'deki adalarındaki kamplarda bulunan göçmen sayısının 11 bini aştığı belirtildi.

ETİKETLER

mülteciEge Denizi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24