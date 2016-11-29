Midilli yakınlarında kayalıklara çarparak batan teknedeki mülteciler kurtarıldı

Ege Denizi’nde Midilli Adası yakınlarında kayalıklara çarparak batmaya başlayan mülteci teknesinde bulunan 90 Suriyeli, ölümle yüz yüze geldi. Sivil toplum kuruluşları ve sahil güvenlik ekipleri, zor anlar yaşayan mültecileri kurtardı.

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Yunanistan’ın Midilli Adası’nda yayın yapan ’www.lesvos.net’ adlı sitenin haberine göre, Midilli, Sakız, Sisam, Kilimli (Kalimnos) ve İstanköy (Kos) adasına tekne ve botlarla son 48 saat içinde çoğu Suriyeli 278 mültecinin geçtiği açıklandı. Dün sabah ise 2 tur teknesiyle Midilli adasına geçmek için 180 mülteci yola çıktı. Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Yaşar Anter'in haberine göre, 90 mültecinin bulunduğu teknelerden biri, Midilli’ye 1 mil mesafedeki Tokmakia kayalıklarına çarparak batmaya başladı.

Aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriyeli 90 mülteci, adada konuşlu bulunan sivil toplum kuruluşları ve Yunan sahil güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Mültecilerin batan tekneden denize düşme anındaki görüntüleri ve çığlıkları yardıma giden sivil toplum kuruluşlarının kameraları tarafından görüntülendi; sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıldı.

12 mültecinin soğuk nedeniyle hipotermiye girdiği ve adadaki hastanede tedaviye alındığı belirtildi.

Öte yandan Yunanistan'ın Ege'deki adalarındaki kamplarda bulunan göçmen sayısının 11 bini aştığı belirtildi.