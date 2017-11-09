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Midibüsün çarptığı kadınlar tuvaleti yıkıldı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, park içindeki kadınlar tuvaletine çarptı

09 Kasım 2017 15:47

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, park içindeki kadınlar tuvaletine çarptı. Prefabrik tuvalet yıkılırken, yaralanan midibüs sürücüsü Ferit K. hastanede tedaviye alındı.
Kaza, öğle saatlerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi\'nin yanındaki Aziziye Parkı\'nda meydana geldi. Kent merkezi köyler arasında yolcu taşımacılığı yapan Ferit K. yönetimindeki 25 K 0015 plakalı midibüs, E-80 karayolunda seyir halindeyken, iddiaya göre yola çıkan yayaya çarpmamak için direksiyon kırınca park içinde bulunan kadınlar tuvaletine çarptı. Prefabrik tuvalet çarpmanın etkisi ile yıkılırken, hafif yaralanan midibüs sürücüsü hastanede tedaviye alındı. Kaza sırasında tuvalette kimsenin olmadığı öğrenildi.
Parka toplanan vatandaşlar, kazayı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Midibüs, vinç ile yıkıntı arasından çıkarılırken, görgü tanıkları, sürücünün aniden önüne çıkan bir yayaya çarpmamak için direksiyonu sağ tarafa kırdığını ve kazanın da bu nedenle meydana gediğini söyledi.

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