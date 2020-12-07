T24 LogoT24 Logo
Gündem

Midibüs devrildi; 23 tarım işçisi yaralandı

07 Aralık 2020 22:52

Denizli'nin Kale ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada 23 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında, Denizli - Muğla Karayolu Kale ilçesi yakınlarında meydana geldi. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Denizli istikametine giden Yaşar Önkol yönetimindeki 20 AEA 299 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve 22 işçi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla midibüsten çıkarıldı. Yaralılar, ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

ETİKETLER

denizliişçi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24