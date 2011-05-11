Midesinden anahtar ve metal parçaları çıktı

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Alınan bilgiye göre, Gölmarmara ilçesine bağlı Tiyenli köyünde ikamet eden zihinsel engelli S.T, şiddetli karın ağrısı nedeniyle ailesince Saruhanlı Devlet Hastanesine götürüldü.Buradan Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edilen 21 yaşındaki hastanın, tetkik için çekilen röntgen filmlerinde, midesinde iki açık uçlu metal anahtar, kapı anahtarı, kaşık, çakmak ve çeşitli başka yabancı cisimlere rastlandı.S.T'nin midesi ve kalın bağırsağa kadar inen yabancı cisimler, Merkez Efendi Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü doktorları Opr. Dr. Fatih Haskaraca, Opr. Dr. İsmet Çağlar ve Opr. Dr. Mustafa Özsöy tarafından yapılan bir dizi ameliyatla çıkarıldı.Operasyonu gerçekleştiren doktorlar, yaptıkları açıklamada, hastanın mide ve bağırsağından çıkarılan yabancı cisimlerin toplam ağırlığının 2 kilogramı bulduğunu, hastanın midesindeki bu kadar yabancı cisimle hayatta kalmasına şaşırdıklarını ifade ettiler.Baba Sezgin T. (55) de yaklaşık 6 yıl önce eşinin vefat ettiğini, 4 çocuğundan ikisini evlatlık verdiğini, en büyük çocuğunu evlendirdiğini, küçük yaşta menenjit hastalığı sonucu zihinsel engelli hale gelen S.T. ile tek başına kaldığını söyledi.Oğlunun son 4-5 aydır yemekten kesildiğini ve günden güne zayıfladığını anlatan Sezgin T, karın ağrıları artınca hastaneye götürdüğü oğlunun sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.