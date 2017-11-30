Midesinden 95 prezervatif içinde 1 kilo 200 gram kokain bulundu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) Belçika\'dan gelen Gana uyruklu şüpelinin midesinde prezervatifler içinde kokain ele geçirildi.



İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Kasım\'da Brüksel\'den Atatürk Havalimanı\'na gelen bir yolcunun davranışlarından şüphelenerek onu takibe aldı.



Polis ekipleri, Gana uyruklu R.A.\'yı pasaport kontuarlarından geçtikten sonra durdurarak üstünde ve valizinde arama yaptı.



Ekipler yapılan aramada R.A.\'nın üstünde ve valizinde uyuşturucu madde bulamadı; fakat şüpheliyi uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendirerek Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk etti. Hastanede sindirim sistemi röntgen filmi ile kontrol edilen R.A.\'nın 95 kapsül halinde 1 kilo 140 gram kokain yuttuğu belirlendi.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirilen R.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 26 Kasım\'da sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin havalimanında polis takibinde olduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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