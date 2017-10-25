Midesinden 59 kapsül kokain çıkan Brezilyalı adliyede

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- BREZİLYA\'dan Antalya\'ya midesinde 59 kapsül içinde 649 gram kokain sokmaya çalışırken yakalanan Brezilyalı W.L.A.T., adliyeye sevk edildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Ekim\'de Brezilya\'nın Sao Paulo kentinden İsviçre Zürih aktarmalı Antalya seferini yapan uçakla gelen Brezilyalı W.L.A.T.\'nin uyuşturucu kuryeliği yaptığı istihbaratı üzerine operasyon yaptı. Antalya Havalimanı\'nda önlem alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uçaktan inen şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkemeden alınan kararla hastanede yapılan iç muayenesinde, W.L.A.T.\'nin mide ve bağırsak kısmında, kokain içerdiği değerlendirilen kapsül şeklinde çok sayıda cisim olduğu tespit edildi. Hastanede gözetim altında tutulan W.L.A.T.\'nin midesinde 59 adet kapsül içindeki, yaklaşık 260 bin lira değerinde 649 gram kokain doğal yollarla çıkarıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hastanedeki tedavisinden sonra Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen W.L.A.T., işlemlerinin ardından bugün sağlık kontrolünden geçirildi ve \'uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.

28 EYLÜL\'DE VENEZUELALI KADININ MİDESİNDE ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Antalya Havalimanı\'nda geçen 28 Eylül\'de gözaltına alınan Venezuela uyruklu 29 yaşındaki Maria Rodriguez\'ın midesinde de her biri 10- 12 gram 78 kapsül halinde, yaklaşık 350 bin lira değerinde 880 gram kokain ele geçirilmişti.



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