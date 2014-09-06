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Dünya

Midesinden 43 adet çorap çıkan köpek, üçüncü oldu

64 kiloluk Danua cinsi köpek çorap çiğnemeye düşkün olmasıyla tanınıyordu ama, kimse köpeğin çorapları olduğu gibi yuttuğunun farkına varmamıştı

06 Eylül 2014 17:30

ABD'de 64 kiloluk Danua cinsi hasta bir köpeği ameliyat eden veterinerlerin, hayvanın midesinden 43 adet çorap çıkardığı ortaya çıktı. Köpeği Şubat ayında ameliyat eden veterinerler o güne dek bir hayvanın midesinden hiç bu kadar çok sayıda çorap çıkarmamış olduklarını anlattılar. Sağlığına tamamen kavuşan Danua, şimdi, Veterinerlik Haberleri Dergisi'nce düzenlenen "Ne yemişler?" adlı yarışmada üçüncülük ödülünü kazandı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, yarışmada birincilik ödülü, kafesindeki 30'u aşkın süs taşını midesine indiren bir kurbağanın oldu.

Yarışma jürisi bir uzay yaratığı şeklindeki oyuncağı yiyen kedi yavrusu ile ampul yutmuş olan bir golden retriever cinsi köpek de özel olarak ödüllendirildi.

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