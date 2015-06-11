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Yaşam

Midesinden 227 parça metal çıkarıldı!

Güney Afrikalı gencin midesinin metal parçaları nedeniyle dolduğu açıklandı

11 Haziran 2015 21:01

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde bir genç mide ağrısı şikayetiyle doktora gitti ve çekilen röntgen sonucuna doktorlar da inanamadı. Gencin midesini kaplayacak kadar çok sayıda kesici delici metal parçalar hayatını tehdit eder bir hale gelmişti. Acilen ameliyata alınan gencin midesinden toplam 227 adet çatal, vida, anahtar ve daha bir çok metal parça çıkarıldı.

DHA'da yer alan habere göre, genç adamın ise metal yeme hastalığı olduğu ortaya çıktı. Ameliyatın ardından doktorlar, gencin psikolojik tedavi alması gerektiğini açıkladılar. 

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