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Yaşam

Midesinden 2 kilo kokain çıktı

Atatürk Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir kişi, midesinde taşıdığı 1 kilo 960 gram kokainle yakalandı.

10 Mart 2009 02:00

Atatürk Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir kişi, midesinde taşıdığı 1 kilo 960 gram kokainle yakalandı.

Edilen bilgiye göre, bağlantılı uçuşla Brezilya'dan İstanbul'a gelen Nijerya uyruklu K.O, durumundan şüphelenilerek gözaltına alındı.

Şüphelinin hastanede çekilen röntgen filminde, vücudunda yutmak suretiyle taşıdığı 93 kapsül halinde 1 kilo 960 gram kokain tespit edildi.

Şüpheli K.O emniyette verdiği ifadesinde, havalimanındaki narkotik polislerini atlatmak için diğer uyuşturucu kuryelerinin kullandığı Afrika güzergahını kullanmadığını, kokaini taşımak için de 5 bin dolar aldığını itiraf ettiği bildirildi.

Şüphelinin Brezilya'dan Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden İstanbul'a geldiği tespit edildi.

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