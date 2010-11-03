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Yaşam

Midesindeki çubukla 28 yıl yaşadı

Çinli bir adamın 28 yıl önce yemek yerken yuttuğu yemek çubuğu, ameliyatla midesinden çıkarıldı.

03 Kasım 2010 02:00

T24 - Çinli bir adamın 28 yıl önce yemek yerken yuttuğu yemek çubuğu, ameliyatla midesinden çıkarıldı.

Adının Cang Dongwei olduğu belirtilen 50 yaşındaki Çinlinin, çubuğu nasıl ve neden yuttuğu bilinmiyor. Ancak Cang'ın, "bir rahatsızlık vermediği için" yıllarca midesindeki çubuğu aldırmaya yanaşmadığı bildirildi.

China Daily ve Oriental Morning Post gazetelerinin haberine göre, Cang midesinde sorunlar ortaya çıkana ve günün birinde bayılana kadar, çubuğu çoktan hazmettiğini sanıyordu.

Doktora gidince durumu anlaşılan Cang, hemen ameliyat masasına yatırıldı ve çubuk midesinden çıkarıldı.

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