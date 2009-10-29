Mideden çatal-kaşık seti çıktı

52 yaşındaki Margaret Daalman mide ağrısıyla hastaneye gittiğinde röntgen filminde doktorlar dahil herkes inanılmaz bir görüntüyle karşılaştı.Kadın tam 78 parça çatal-kaşık takımını yutmuştu. Ameliyata alınan kadının midesinden tüm çatal ve kaşıklar bir bir çıkarıldı. Kadının psikiyatrik bir rahatsızlığı olduğu ve masaya oturduğunda yemekleri reddedip çatal kaşıkla ilgilendiği belirtildi.Kadının halüsinasyon görüp çatal kaşık takımını yutmuş olduğu ve kendine zarar vermek istediği düşünülüyor.