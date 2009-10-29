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Yaşam

Mideden çatal-kaşık seti çıktı

Hollanda’da bir kadının tam 78 parça çatal kaşık takımın yuttuğu ortaya çıktı.

29 Ekim 2009 02:00

Hollanda’da bir kadının tam 78 parça çatal kaşık takımın yuttuğu ortaya çıktı.

52 yaşındaki Margaret Daalman mide ağrısıyla hastaneye gittiğinde röntgen filminde doktorlar dahil herkes inanılmaz bir görüntüyle karşılaştı.

Kadın tam 78 parça çatal-kaşık takımını yutmuştu. Ameliyata alınan kadının midesinden tüm çatal ve kaşıklar bir bir çıkarıldı. Kadının psikiyatrik bir rahatsızlığı olduğu ve masaya oturduğunda yemekleri reddedip çatal kaşıkla ilgilendiği belirtildi. 

Kadının halüsinasyon görüp çatal kaşık takımını yutmuş olduğu ve kendine zarar vermek istediği düşünülüyor.

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