Mide şikayetiyle hastaneye gitti; karnında 2 kilogram kıl yumağı çıktı

Malatya’da yaşayan 18 yaşındaki M.Ö. “zayıflama, mide ağrısı, kusma, karında şişlik ve hazımsızlık” şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yasin Karaduman, yapılan endoskopi sonucunda M.Ö’nün ameliyat olmasına karar verdi. Yapılan operasyonda, M.Ö’nün karnında 2 kilogram ağırlığında mide şeklini almış kıl yumağı çıkarıldı.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yasin Karaduman, “18 yaşındaki M.Ö. zayıflama, mide ağrısı, kusma, karında şişlik ve hazımsızlık şikayetiyle bize geldi. Dahiliyeci arkadaşımız endoskopi yaptı. Endoskopi sonucunda hastamızın midesinde kıl yumağı olduğunu tespit ettik. Tahlillerini yaptıktan sonra hastamızı ameliyata aldık. Hastamızın midesinden tamamen midenin şeklini almış, 2 kilogram ağırlığında tamamen kıllardan oluşmuş bir bezoar(kıl yumağı) yaptığımız operasyonla çıkardık” dedi.

Karaduman, mesleki yaşamın boyunca 2 kilogram büyüklüğünde trikobezoar (kıl yumağı) görmediğini kaydetti.