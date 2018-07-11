Mide küçültme ameliyatından bir hafta sonra öldü

Sakarya'nın Sapanca İlçesi'nde, 23 yaşındaki avukat Selin Selem, mide küçültme ameliyatının ardından oluşan enfeksiyon nedeniyle bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Avukat Selin Selem'e, geçen hafta Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde mide kelepçesi takıldı. Operasyondan bir süre sonra Sapanca'ya dönen Selin Selem, durumu kötüleşince tekrar hastaneye yatırıldı. Enfeksiyon oluştuğu belirlenen Selin Selen, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Selin Selem'in cenazesi, bugün Sapanca'ya getirildi. Selen Selem için Buhara Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza, Sakarya Barosu Başkanı Zafer Kazan, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından Selem'in cenazesi, Sakarya Erenler Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yöneticileri konunun adliyeye yansıması nedeniyle şu an açıklama yapamayacaklarını bildirdi. (DHA)